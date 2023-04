LATINA – E’ stato inaugurato questo pomeriggio in via Cattaneo a Latina il point elettorale del candidato sindaco del centro sinistra Damiano Coletta. Presente tutta la coalizione. “Sarà una campagna elettorale su strada, per parlare con i cittadini – ha detto Coletta – C’è una atmosfera molto carica perchè la sfida che si sta determinando interpreta due modi diversi di vedere la politica”.

Il candidato ha parlato anche del programma