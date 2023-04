Latina, presentata la lista Matilde Celentano sindaco

LATINA – Professionisti, tecnici, imprenditori, lavoratori dipendenti e giovani studenti universitari. Sono i 31 candidati alla carica di consigliere comunale di Latina della lista “Matilde Celentano Sindaco”. Questa sera si sono presentati al pubblico nel corso di una conferenza organizzata presso la galleria Stoà. A fare gli onori di casa è stata la candidata sindaco Matilde Celentano, della coalizione di centrodestra.

“Oggi, più che in altre occasioni, sono particolarmente emozionata. Questa è la lista che porta il mio nome, ne sono orgogliosa perché ci siete voi”, ha detto la candidata sindaco rivolgendosi ai componenti della lista. “Vi ho scelti ad uno ad uno – ha aggiunto – Siete le persone giuste per portare a casa un risultato straordinario. Con una coalizione coesa, con un

centrodestra unito come non mai, con una filiera di governo favorevole, toglieremo la città dall’immobilismo”.

Matilde Celentano ha messo in evidenza l’eterogeneità della lista, quale caratteristica di un valore aggiunto, con una vastissima componente civica. Nel gruppo anche due ex consiglieri comunali, Annalisa Muzio ed Enzo De Amicis, e il professor Vittorio Sgarbi. La studentessa Aurora Sitta di 21 anni e il laureando in Economia Alessio Martufi di 24 anni sono i più giovani.

Matilde Celentano al microfono di Domenico Ippoliti

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della lista la Celentano ha anche voluto dire la sua sull’urbanistica, tema scottante che ha diviso la città: “L’urbanistica non è un tabù. Dobbiamo riprendere i piani particolareggiati annullati, adeguandoli ai tempi nuovi e alle indicazioni degli organi di controllo. Dobbiamo essere in grado di attivare azioni coerenti per tenere vivo il nostro litorale tutto l’arco dell’anno aprendo un confronto positivo con la Regione soprattutto per le aree a inedificabilità assoluta e per la tutela della costa”.