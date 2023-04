Majocchi, Campagna e Pannone: “Nella società civile ci sono le energie per una nuova stagione politica”

LATINA – “Stiamo entrando in una nuova stagione politica e dobbiamo affrontarla con coraggio, con radicalità, e soprattutto uniti”. Valeria Campagna, della direzione nazionale del PD, Leonardo

Majocchi, Segretario del PD Latina, e Francesco Pannone scrivono così in una nota. I tre candidati alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio, nella lista del Partito Democratico, dichiarano: “Il partito sarà presente sul territorio con molte iniziative di ascolto e di confronto. È importante ripartire e farlo tra le persone. Ecco perché l’invito alla partecipazione lo rivolgiamo a tutte e tutti coloro che volessero dare un proprio contributo. Magari effettuando il tesseramento nel PD (che è ancora aperto e si può fare sul sito ufficiale del partito) oppure con altre modalità più leggere. Quello che conta è lavorare per il bene di Latina e per riportare entusiasmo tra i cittadini e le cittadine”.

E ancora: “Come il Partito Democratico si è aperto a livello nazionale, lasciandosi positivamente contaminare da quei mondi esterni ad esso, lo stesso possiamo fare su Latina. Replicando, localmente, quanto fatto dalla Segretaria Elly Schlein. Nella società civile ci sono le energie per un cambiamento reale capace di inaugurare una nuova stagione politica”.

“Alcune di queste energie le abbiamo portate nella lista candidata alle elezioni comunali. Lo abbiamo fatto nel solco di un cambiamento che è sia generazionale che di metodo e con il coraggio di escludere chi remava contro il bene comune e di includere volti nuovi e giovani che sono stati inseriti in un bel mix che tiene conto, tra le altre cose, di persone con grande esperienza amministrativa ed associativa. Ora lavoriamo insieme per una nuova stagione e per una Latina europea, inclusiva, sostenibile, attenta all’ambiente, femminista, e per i giovani”.