Passeggiata per la libertà a Latina per preparare il 25 aprile

LATINA – Il Forum delle Associazioni antifasciste e della Resistenza lancia un appello per un grande e partecipatissimo 25 aprile e Latina aderisce alla rete organizzando la “Passeggiata per la libertà”, in programma il prossimo 17 aprile con partenza in via don Morosini alle 16,30 dal Monumento a Sandro Pertini. Si tratta di una delle tappe di avvicinamento alla Festa della Liberazione, che quest’anno riveste particolare rilevanza e che Articolo 21 e ANPI ricorderanno insieme in molte città italiane, a partire da Milano e poi Torino, Napoli, Genova, Cagliari. “Grandi città e piccoli centri per ribadire l’importanza della Resistenza e dei valori che ha rappresentato, tuttora attuali, necessari, come attualissima resta la nostra Costituzione antifascista”, dicono gli organizzatori che a Latina hanno scelto come immagine i volti di chi per la libertà, anche di espressione e per il diritto alla libera informazione è stato a lungo confinato e detenuto o ha finito per sacrificare la vita: Sandro Pertini, Peppino Impastato, Ilaria Alpi, Mario Paciolla ai quali è dedicato il percorso della legalità, tra murales e panchine. Manca ancora, ma l’impegno di realizzarla c’è, e il progetto è al vaglio del Comune, la panchina gialla in memoria del ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo, Giulio Regeni.

Aderiscono all’appello del Forum delle Associazioni Antifasciste e della Resistenza:

ACLI

Archivio Audiovisivo Movimento Operaio e Democratico

ARCI

Articolo 21

Associazione per il Rinnovamento della Sinistra

Associazione Nazionale Giuristi Democratici

Associazione Volere la Luna Odv

CDC – Coordinamento Democrazia Costituzionale

CGIL

CISL

Comitati Democrazia Internazionale

Comitati Dossetti per la Costituzione

Coordinamento Antifascista Torino

Emergency

Fondazione CVL

Gruppo Abele

IRIAD – Istituto Ricerche Internazionali Archivio Disarmo

Istituto “Alcide Cervi”

Legambiente

Libera

Rete degli Studenti Medi

RIPD – Rete Italiana Pace e Disarmo

Salviamo la Costituzione

UIL

Unione degli Universitari