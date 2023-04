LATINA – La giornalista Graziella Di Mambro presenta oggi a Latina, «Non è il mio tempo», Edizioni All Around. L’appuntamento, lunedì 17 aprile alle 17 nello Spazio culturale Mad in via Cattaneo 5, vedrà la partecipazione, oltre che dell’autrice, di Giuseppe Giulietti, coordinatore nazionale dei presidi di Articolo21. Modera l’incontro la giornalista Teresa Faticoni.

“Un percorso a ritroso nella memoria e in un diario del papà la riporterà indietro di 90 anni, all’epoca fascista quando un aborto clandestino segna per sempre l’esistenza di molte persone. Il racconto è ispirato a un fatto di cronaca accaduto negli anni 30 in un minuscolo centro del Lazio e ha coinvolto un’intera comunità che, a dispetto delle leggi dell’epoca, ha assolto la “peccatrice”. La protagonista di questa storia ha votato al referendum del 1981 per il mantenimento della legge 194″.