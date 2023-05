Latina, venerdì la proclamazione dei consiglieri eletti. Giunta ancora lontana

LATINA – Si terrà entro il 15 giugno il primo consiglio comunale di Latina dopo le elezioni amministrative di maggio. Terminati i riconteggi da parte della commissione elettorale infatti, è stata fissata anche la data della proclamazione dei consiglieri eletti, in programma venerdì in aula consiliare.

Dal 26 maggio comincerà dunque a decorrere il termine di dieci giorni per la convocazione della prima assise, cui dovrà seguire entro ulteriori dieci giorni la seduta effettiva del Consiglio. In quella data sarà eletto il presidente dell’Assise, poltrona per la quale viene dato il pole position Raimondo Tiero con le sue oltre 2000 preferenze personali e la posizione di consigliere anziano (anche se non è detta l’ultima parola). La neo sindaca Matilde Celentano dovrà anche arrivare pronta con la giunta per la quale partiti e liste della coalizione si dividono in proporzione gli assessorati, compresi quello (o quelli tecnici). Si susseguono gli incontri in maggioranza, anche separatamente, per definire e trovare la quadra sui ruoli di staff e dell’esecutivo, operazione che si annuncia complessa.

AD APRILIA – Ad Aprilia invece mancano solo pochi giorni al ballottaggio che deciderà il nuovo sindaco tra Luana Caporaso e Lanfranco Principi. Nessun apparentamento, ma Principi arriva all’appuntamento elettorale dopo aver stretto un accordo programmatico con la candidata al primo turno Carmen Porcelli. Ambiente, periferie e legalità le questioni sulle quali i due si sono trovati d’accordo “abbiamo scelto di collaborare per il bene della città e perché ad Aprilia si realizzi un vero cambiamento”, ha detto Porcelli motivando il suo appoggio alla destra.

“L’accordo annunciato in pompa magna tra il candidato della destra Lanfranco Principi e la candidata Carmen Porcelli, espressione di una forza civica di sinistra radicale e ambientalista, dimostra solo una cosa: pur di arrivare al potere, i nostri avversari sono pronti a tutto. Persino a metter da parte la politica. È proprio dalla critica a questo modello che anni fa è partita la nostra avventura politica. Ed è sempre da qui che vogliamo continuare ad essere un riferimento per le generazioni vecchie e nuove di apriliani. Che meritano una proposta migliore”, risponde in una nota la coalizione Aprilia Civica, che sostiene la candidatura di Luana Caporaso Sindaca al turno di ballottaggio di domenica 28 e lunedì 29 maggio.