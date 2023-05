Anziana scomparsa a Monte San Biagio, trovata dai carabinieri

MONTE SAN BIAGIO – E’ stata rintracciata l’anziana di Monte San Biagio per la quale i familiari avevano presentato denuncia di scomparsa alle prime luci del mattino del 7 maggio. La chiamata alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Terracina era arrivata dal genero della donna, un 47enne che al risveglio non aveva trovato la signora in casa, mentre nella sua stanza erano rimasti il cellulare ed il portafoglio.

La Centrale inviava immediatamente una pattuglia della vicina tenenza carabinieri di Fondi che si recava subito presso l’abitazione della scomparsa e dopo aver acquisito le prime informazioni, iniziava una ricognizione della zona. rapidamente venivano individuate prima le tracce lasciate sul terreno dalla donna e poco dopo lei infreddolita ma in apparenti buone condizioni di salute. La donna, soccorsa da personale medico del 118, è stata poi affidata alla figlia.