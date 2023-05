Latina, innalzamento di fascia della Questura, Coletta: “Lo abbiamo chiesto formalmente un anno fa”

LATINA – “Apprendiamo dell’interesse dell’onorevole Calandrini sul tema dell’innalzamento di fascia della Questura. Ricordiamo che nel 2022, l’allora gruppo consiliare del PD, presentò una mozione finalizzata proprio a questo: con l’obiettivo di adeguare l’organico alle mutate esigenze del territorio e per garantire costante monitoraggio e controllo in termini di sicurezza e legalità. Bisogna dare attuazione alla mozione e ci batteremo per questo una volta istituito il nuovo Consiglio Comunale”. Lo dice il candidato sindaco del campo progressista Damiano Coletta ricordando che la mozione, proposta dal gruppo consiliare del Pd e ampiamente sostenuta poi da tutta la coalizione, era stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 23 marzo del 2022 e io stesso la consegnai al prefetto Maurizio Falco e all’allora questore Michele Spina. Una mozione che impegnava il sindaco e gli assessori a farsi portavoce, presso gli organi istituzionali, nel richiedere l’elevazione di fascia e dunque adeguare di conseguenza l’organico in base alle necessità reali del territorio. Il testo era stato inoltrato anche al ministro Lamorgese, al capo della polizia, a parlamentari e consiglieri regionali eletti in provincia. Il tema della sicurezza ci ha visti sempre impegnati in prima linea e l’innalzamento di fascia della questura rappresenterebbe anche un riconoscimento importante alle forze dell’ordine per il lavoro che quotidianamente svolgono per arginare i fenomeni criminali”.

Dopo la presentazione della mozione Pd al Prefetto Falco, il senatore Calandrini aveva chiesto un incontro alla Ministra dell’Interno Lamorgese.

Anche il Siulp, il principale sindacato di polizia, dopo i fatti di Latina Scalo, e l’operazione-lampo della Squadra Mobile di Latina è tornato a chiedere l’innalzamento di fascia della Questura di Latina che significherebbe più personale e più dotazioni.