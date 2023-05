Giuseppe Di Manno è il nuovo Capo Allenatore della Benacquista Latina

«Ringrazio la famiglia Benacquista per l’opportunità, metterò tutto il mio impegno per ripagare la fiducia che il Presidente e la Società hanno riposto in me.

Sentirmi voluto dal club, nel segno della continuità, è motivo di grande soddisfazione, oltre che uno stimolo importante per puntare al raggiungimento dei migliori obiettivi possibili nella prossima stagione.

Sono molto orgoglioso che Latina Basket abbia pensato a me per guidare la squadra in una stagione molto importante come la prossima, è una grande soddisfazione assumere questo incarico.

Raccolgo un’eredità importante, ho avuto l’onore e il piacere di collaborare per molti anni con Franco Gramenzi, uno dei migliori allenatori italiani, colgo l’occasione per ringraziarlo per la fiducia che ha riposto in me in questi anni, e per tutto quello che mi ha insegnato.

Le novità della prossima stagione, come le 24 squadre partecipanti e la formula ancora da definire con 6 retrocessioni, rendono il campionato piuttosto intrigante e complesso, ed è anche per questo motivo che lo spirito quotidiano sarà quello di avere una costante voglia di migliorarsi, supportata da un grande impegno».