Gli adolescenti della NSD di Latina chiudono l’anno al Ponchielli

LATINA – Questo week end, chiudono l’anno anche i corsi Acting Lab Junior e Young della scuola d’Arte Non Solo Danza di Latina (NSD). Domenica 4 giugno con due spettacoli alle ore 18:30 e alle ore 20:45 sul palco del Teatro Ponchielli di Latina saliranno i ragazzi del corso Junior (10-12 anni) con lo spettacolo “A danno fatto”, la storia di 4 amiche che, per risolvere una diatriba, decidono di provare a fare un viaggio nel tempo di qualche ora per capire bene come sono andati i fatti. Per farlo costruiscono una macchina del tempo seguendo le istruzioni di un video su TikTok, ma qualcosa va storto e si trovano indietro di qualche secolo. Incontrano Dante, Beatrice, Frida Kahlo, Cleopatra, una dissidente francese del 1800, la Gioconda e Leonardo Da Vinci. Tra mille vicissitudini e qualche peripezia, riescono a tornare nel presente e capiscono che non basta viaggiare nel tempo per risolvere le questioni, serve invece rispettare gli altri. In scena: Jacopo Belli, Carlotta Caldato, Sofia Coccato, Penelope De Paolis, Rebecca Di Lelio, Ginevra Forenza, Anastasia Gagliardini, Noa Gioculano, Francesca Iannolo, Raissa Rizzo, Alexia Strachinescu e Gaia Tuveri. Alle ore 20:45 sarà la volta del corso Young (13-17 anni) con la commedia “Opera Soap”, un viaggio dietro le quinte di una delle soap opere più famose di tutti i tempi. Sotto la lente d’ingrandimento un’intera giornata all’interno del set, tra amore, odio, sorrisi, pianti, diverbi e contraddizioni di una troupe provata dalla routine e dall’ansia di rispettare i tempi di produzione. Sul palco: Sophia Bellizia, Melissa Cipriani, Alessia Conca, Chiara De Cataldo, Lorenzo Di Lelio, Aurora Gheorgita, Daria Giannetti, Flavia Guiglia, Nicole Marini, Asia Maris, Giulia Paparcone, Federico Quattrociocchi, Giada Sarracino, Giorgia Tramentozzi, Noemi Turato, Eleonora Visentini e Thomas Zanchetta. Gli spettacoli sono scritti da Pierluigi Polisena e Chiara Marchetti. In regia Pierluigi Polisena e aiuto regia Chiara Marchetti.