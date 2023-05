Latina, si chiude la campagna elettorale: Celentano con Rocca, Coletta sceglie i giovani

LATINA – Ultima giornata di campagna elettorale. Proseguono gli incontri con cittadini e categorie da parte dei candidati sindaco e dei consiglieri delle liste che li sostengono, e stasera si terranno gli eventi finali, poi domani, sabato, dovrà prevalere il silenzio elettorale, si procederà alla costituzione dei seggi nelle scuole che sono sede elettorale, in preparazione del voto di domenica e lunedì.

A Latina il candidato sindaco del campo progressista Damiano Coletta chiuderà la campagna elettorale con una festa in programma (venerdì 12 maggio), al Teatro Moderno di Latina. L’appuntamento è alle 20,30. A condurre sarà il regista pontino Renato Chiocca. In un’atmosfera colloquiale e di festa sono previsti gli interventi delle quattro capolista che compongono la coalizione, Lbc, M5S, Pd e Per Latina 2032, e del candidato sindaco Damiano Coletta. Ma ci sarà anche musica e le testimonianze di giovani che votano per la prima volta.

Nel centrodestra, la candidata Matilde Celentano ha fatto in queste ore un bilancio degli oltre 200 incontri avuti con gli elettori nell’ultimo mese per ascoltare i cittadini. “Il modus operandi adottato nella campagna elettorale – ha dichiarato il candidato Sindaco – sarà lo stesso che utilizzeremo quando saremo al governo, in caso di vittoria alle elezioni del 14 e 15 maggio. La nostra porta sarà sempre aperta”. Per lei arriverà oggi il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, atteso al point elettorale Casa Latina in corso della Repubblica alle 20.30.