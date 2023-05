Zeppieri vince in cinque set su Bublik e passa al secondo turno del Roland Garros

LATINA – Il tennista di Latina Giulio Zeppieri al Roland Garros supera anche il primo turno del singolare maschile. In un match ad alta tensione il 21enne pontino ha sconfitto in cinque set l’avversario kazako Bublik n. 25 dell’Atp con il punteggio di 6-0, 3-6, 3-6, 6-4, 7- 5 e accede ora al secondo turno. Un incontro durato e sudato 3 ore e 17 minuti, Zeppieri ci ha creduto sempre e nel quarto set, mentre era in svantaggio è riuscito a recuperare un lob dell’avversario e ha poi festeggiato battendo il cinque ad uno spettatore.