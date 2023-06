Catturato a Roma il detenuto evaso dal carcere di Latina

LATINA – È stato catturato nei pressi della stazione Termini di Roma, Dahy Ehab Mahrous Abouelela, il 22enne egiziano evaso domenica scorsa dal carcere di via Aspromonte a Latina, calandosi con una corda dal muro di cinta e poi dileguandosi. Lo ha reso noto il segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe, Donato Capece.

La foto segnaletica del detenuto era ormai virale e gli agenti in servizio nell’area sensibile della stazione Termini hanno individuato un sospetto nella tarda mattinata di oggi decidendo di pedinarlo. Secondo le prime informazioni a notare la somiglianza è stata una pattuglia della polizia che ha seguito il ragazzo nordafricano fino alla metro e senza perderlo mai di vista e lo ha poi bloccato.

“E’ un’ottima notizia e i nostri complimenti vanno al personale dell’articolazione laziale del Nucleo Investigativo Centrale del Corpo di Polizia Penitenziaria che, in collaborazione con le altre forze di Polizia, si era immediatamente posti sulle tracce del fuggiasco – commenta Capece – Ma la grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria e dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti che svolgono quotidianamente il servizio con professionalità, zelo, abnegazione e soprattutto umanità, pur in un contesto assai complicato per il ripetersi di eventi critici”.

Alle accuse di rapina, spaccio, violenza sessuale e maltrattamenti, reati per i quali era detenuto a Latina, il 22enne dovrà ora rispondere di quella di evasione.