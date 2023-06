Junior League: doppia sconfitta per Cisterna contro Civitanova e Trento

CISTERNA – I ragazzi della Top Volley con una squadra realizzata grazie al progetto INSIEMESIAMOPIùFORTI in collaborazione con MARINO PALLAVOLO stanno parteciperando alla Del Monte Junior League che si sta svolgendo tra i palazzetti di Civitanova e Potenza Picena.

Esordio amaro per capitan Finauri e compagni nella partita persa per 3-0 in un match durato un ora e diciassette minuti. Nel primo set il connubio tra le città di Cisterna e Marino ha provato a tener testa agli avversari, riuscendo a rimanere incollati alla Lube fino all’8-7, poi i marchigiani hanno spinto sull’acceleratore trovando il più tre nel 16-13 e chiudendo il set per 25-17. Punteggio fotocopia per il secondo e terzo parziale terminati 25-14 a dimostrazione della buona pallavolo messa in campo dai padroni di casa. Finauri è stato il miglior realizzatore per la Top Volley con 8 palle messe a terra di cui 2 muri vincenti.

Lube Civitanova – Top Volley Cisterna: 3-0

Lube Civitanova: Galdenzi, Melonari, Giacomini, Esposito 1, Tonti, Bonanni 5, Menchi 2, Penna 14, Bartolucci 5, Roberti 16, Ambrose 6, Stella(L).

Top Volley: Amici, Martucci 2, Finauri 8, Turcanu, Nuccitelli, Peduzzi 4, Eramo, Forcina 5, Anellucci 4, Telasio 2, Coscia (L), Abagnale (L).

Stesso risultato per l’incontro delle 17 valido come seconda giornata della Junior League,girone b. L’Itas Trentino si impone 3-0 in un’ora e mezzo di gioco. Trento parte subito bene e mantiene il giusto distacco fino alla fine del match. Buona la prova dei pontini che hanno per larghi tratti del match mostrato segnali incoraggianti. La coppia di centrali formata da Forcina e Peduzzi è riuscita nonostante la presenta di Berger (neo campione d’italia con la formazione senior) a trovare muri punto e ottimi attacchi. In evidenza anche Coscia e Il solito Finauri. Prossimo impegno contro Verona Volley domani, venerdì 2 giugno alle ore 11.00 al PalaPrincipi di Potenza Picena.

Itas Trentino – Top Volley Cisterna: 3-0

Itas Trentino: Brignach 14, Bernardis 2, Parolari 6, Graziani (L), Micheletti, Bristot 8, Polacco, Pellacani, Berger 13, Laurenzano (L), Frassanella 1, Dell’Osso 5, Braito.

Top Volley: Amici 1, Martucci 2, Finauri 10, Turcanu, Nuccitelli, Peduzzi 4, Eramo, Forcina 6, Anellucci 4, Telasio 2, Coscia (L), Abagnale (L).