Lavori all’ufficio Postale di Doganella che rimarrà chiuso fino al 1 luglio

DOGANELLA – Poste Italiane comunica che da domani venerdì 23 giugno l’ufficio postale di Doganella di Ninfa, in Via Le Pastine, sarà sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria.

Per garantire la continuità dei servizi, l’Azienda ha predisposto il potenziamento della sede di Latina Stazione, in via della Stazione, dove sarà disponibile uno sportello interamente dedicato alla clientela di Doganella di Ninfa, per tutte le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. L’ufficio di via della Stazione è operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

La riapertura dell’ufficio postale di Doganella di Ninfa è prevista per sabato 1° luglio in concomitanza con il pagamento delle pensioni.