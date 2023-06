Roma – Latina, Fazzone: “Bene obiettivo di portare il tracciato dell’opera fino a Fondi”

FONDI – “Non posso che esprimere con la massima soddisfazione per la condivisione e l’impegno assunto dal Ministro Salvini di portare il tracciato della Roma – Latina sino a Fondi. Questo significa che, finalmente la regione Lazio e la provincia di Latina potranno contare su un sistema infrastrutturale all’altezza delle esigenze delle imprese e dei cittadini. In questa prospettiva progettuale la Roma – Latina, come ho avuto modo di rappresentare anche ai vertici Anas, in qualità di presidente della 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica al Senato, si innesterà con l’auspicata Pedemontana di Formia, su cui si sta lavorando per arrivare in tempi rapidi alla definitiva definizione progettuale, consentendo ai nostri territori di uscire da un isolamento a cui sono ingiustamente condannati da decenni. Da sempre ci battiamo, con tutti gli strumenti a nostra disposizione, affinchè il progetto della Roma – Latina sia portato in cantiere e in questo senso non possiamo che condividere la scelta che il tracciato non possa e non debba fermarsi a Latina andando a tagliare una parte consistente della provincia pontina. In particolare, la scelta di proseguire l’opera fino a Fondi significa valorizzare il mercato agroalimentare (Mof) e tutte le imprese che insistono nel sud del territorio. Solo la realizzazione della Roma – Latina può risolvere il nodo della competitività delle nostre aziende che necessitano di velocità, sicurezza, innovazione. Siamo sulla direttrice giusta per vedere realizzate opere non utili ma indispensabili”.

Lo dichiara in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia Lazio e presidente della 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica al Senato, Sen. Claudio Fazzone