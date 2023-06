Tentata rapina alle autolinee di Latina, arrestato un ragazzo

LATINA – Accerchiato e preso a calci e pugni per un paio di occhiali e un cellulare. E’ la scena che si è consumata martedì sera a Latina, vittima un ragazzo e le indagini scattate immediatamente hanno portato al primo arresto.

Con l’accusa di rapina aggravata in manette è finito un ragazzo che faceva parte del gruppo che ha aggredito un giovane fermo alla stazione delle nuove autolinee di Latina. Bersaglio di un pestaggio ha urlato e alcuni passanti sono intervenuti in sua difesa mettendo di fatto in fuga i rapinatori e chiamando il 112.

Giunta immediatamente sul posto, la Volante della Polizia, sulla scorta delle indicazioni ricevute, ha individuato e arrestato, non lontano dal luogo della tentata rapina, un giovane che è stato riconosciuto senza ombra di dubbio come il più aggressivo dei cinque rapinatori. Il ragazzo che presentava anche alcuni evidenti della lotta appena avvenuta si trova ora nel carcere di Via Aspromonte.