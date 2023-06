Botte durante la Sagra del Carciofo, daspo urbano per due ragazzi di Sezze

LATINA – Aggredirono picchiandolo un ragazzo durante la sagra del Carciofo, domenica 16 aprile, dopo le indagini dei carabinieri, il questore di Latina ha emesso il Daspo urbano nei confronti di due giovani setini di 25 e 33 anni. I fatti in prossimità degli stand allestiti per la festa popolare Per i due cittadini di Sezze scatta così il divieto, per il periodo di un anno, di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico, ristoranti, bar pub, ma anche discoteche dell’area del centro urbano del Comune lepino. “In caso di violazione – avverte la Questura – i destinatari rischiano la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro”.