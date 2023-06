Upper, un Comitato di cittadini protesta per i lavori all’Evergreen

LATINA – L’inserimento dell’EverGreen nelle aree del progetto Upper (co-finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale FESR 2014-2020) da quattro milioni di euro per la realizzazione di azioni urbane innovative basate sulla natura per affrontare problemi sociali, ambientali ed economici della città di Latina, continua a dividere. E ora a sostenerlo non è più solo il gestore dell’area-giardino in Via Sezze, ma anche un comitato di cittadini che si è appositamente costituito.

Per non perdere i fondi europei, non possono esserci altri stop e così il Comune ha fissato la data di inizio lavori per la trasformazione dell’area in parco produttivo di verde, per il 15 giugno, con la conseguenza che il quartiere ne resterà privo per tutta l’estate. Lo fa notare in una lunga nota il Comitato Spontaneo Parco Evergreen che si è costituito in occasione di una prima assemblea pubblica tenutasi il 1° giugno. Dopo aver a lungo contestato la decisione dell’amministrazione Coletta, i cittadini, una volta eletta la sindaca Matilde Celentano, hanno interpellato gli uffici tecnici del Comune di Latina “per scongiurare – spiegano – la chiusura del parco nel periodo estivo, un periodo tanto delicato e prezioso per la comunità che da anni lo frequenta quotidianamente”. Nulla da fare però: “Un ulteriore rinvio comporterebbe la perdita dei finanziamenti”, spiegano in un lungo post pubblicato su Fb con il quale si invita tutto il quartiere a diventare sentinella di quanto accadrà.

Forti le perplessità del gruppo organizzato di cittadini : “Ci preme sottolineare come un progetto, che prevede la realizzazione di un parco produttivo, con serre, orti, giardinieri e che (sulla carta) fa leva su concetti quali sostenibilità, verde pubblico, transizione ecologica, debba essere realizzato in un momento in cui la manomissione di un prato, che ha mezzo secolo di vita, e di alberi, siepi e piante varie, comprometterebbe in modo definitivo e inesorabile, la vita del verde esistente. L’ecosistema presente nel parco, costituito dall’equilibrio prezioso tra dimensione umana e non umana, richiede da parte di tutti e tutte estrema attenzione a quanto sta per avvenire. Noi come Comitato Spontaneo vigileremo su tutto l’andamento dei lavori, sull’effettiva realizzazione del parco produttivo e sui miglioramenti promessi dall’amministrazione comunale del 2020”.

I lavori intanto sono stati affidati il 5 giugno alla ditta Enea di Ardea e la loro conclusione è prevista per il 31 agosto. Il primo settembre il Comitato tornerà a riunirsi per fare il punto della situazione.

Alla cooperativa La Tartaruga che da anni gestiva l’Evergreen è stato promesso dall’Amministrazione l’affidamento del chiosco di Parco S. Marco.