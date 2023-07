Festival Pontino, la creatività musicale e le lezioni americane di Calvino

(la foto è di Cesare Galanti per la Fondazione Campus di Musica)

SERMONETA – Lunedì 10 luglio seconda giornata a Sermoneta degli Incontri internazionali di musica contemporanea del Festival Pontino di Musica. La Chiesa di San Michele ospita alle ore 17 l’incontro “Descrivere la creatività musicale #1. Tre riflessioni sulle Lezioni Americane di Italo Calvino” a cura del compositore Federico Gardella che vedrà la partecipazione di numerosi studiosi, compositori e musicisti. Nell’autunno del 1985 Italo Calvino avrebbe dovuto tenere una serie di lezioni presso la Harvard University. Aveva immaginato di discutere di quei “valori” che, secondo lui, avrebbero costituito le fondamenta della letteratura del nuovo millennio. Purtroppo, non tenne mai quelle lezioni poiché morì improvvisamente quello stesso anno. Tuttavia gli appunti di cinque di quelle sei lezioni furono pubblicati postumi nel 1988 con il titolo Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio. “Il ‘prossimo millennio’ – come racconta Gardella che ha curato l’incontro – è il nostro, quello in cui tutti noi ci troviamo a vivere, a pensare, a creare. La domanda è dunque è se quei valori (pensati, sognati, desiderati da Italo Calvino) continuano ad accompagnarci oggi nel fare artistico e, in particolare, musicale”. La tavola rotonda di quest’anno sarà dunque una riflessione sull’attualità dei primi tre valori (“Leggerezza”, “Rapidità” ed “Esattezza”), completando il ciclo nel 2024 (con “Visibilità”, “Molteplicità” e “Coerenza”) per provare a immaginare con questi “strumenti” la musica del prossimo millennio.

Alle ore 21 ci si sposta nelle Scuderie del Castello Caetani per il concerto di mdi ensemble (Sonia Formenti flauto, Paolo Casiraghi clarinetto, Corinna Canzian violino, Paolo Fumagalli viola, Giorgio Casati violoncello, Luca Ieracitano pianoforte) dedicato alla musica del nostro secolo. Formazione nata nel 2002, oggi una delle migliori per l’approfondimento e l’interpretazione della musica contemporanea, in un rapporto stretto di collaborazione con i compositori di cui sono interpreti, mdi ensemble eseguirà le prime esecuzioni assolute dei tre autori segnalati nel corso di composizione di Alessandro Solbiati ai Corsi di Sermoneta 2022: Paolo Cipollini (Lo spettacolo degli eterni per violino, violoncello e pianoforte), Romeo Cossidente (lapide a diagora per clarinetto basso, viola e pianoforte preparato) e Gaia Aloisi (Dual II per flauto, violoncello e pianoforte). Alle tre novità si affiancano i lavori di recente scrittura di Silvia Borzelli (Hyper-image per pianoforte concertante e cinque strumenti), Clara Iannotta (Limun per violino, viola e 2 assistenti) e Aureliano Cattaneo (Seeds per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte).