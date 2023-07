LATINA – Sostenibilità e innovazione tecnologica rappresentano la vera sfida del futuro per l’intero comparto agricolo ma sono senza dubbio obiettivi primari a cui tendere sin da oggi, affinché si possa giungere a sistemi sempre più virtuosi di produzione, in linea con le esigenze di un mercato in continua evoluzione e con una normativa nazionale ed europea che si fa ancor più stringente. Se ne parlerà lunedì 10 luglio alle ore 18.30 durante il convegno “L’agricoltura del futuro, tra sostenibilità e innovazione tecnologica”, promosso dall’Associazione Culturale Chiesuola e da Confagricoltura Latina nell’ambito della settima edizione della Festa della Mietitura, patrocinata da Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina e Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest.

“L’evento vuole essere un’occasione di incontro e confronto finalizzata ad accendere i riflettori sul particolare momento storico in cui ci troviamo a vivere ed operare, che imprescindibilmente chiama noi tutti a profonde riflessioni e il comparto agricolo ad abbracciare la sfida della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica. Una sfida importante per l’intera filiera, che per essere vinta ha necessità di essere supportata anche dalle Istituzioni, in un gioco di squadra che mira sempre più al potenziamento del settore e alla sua tutela”, il commento di Mauro D’Arcangeli, direttore di

Confagricoltura Latina. All’evento, ad ingresso libero e gratuito, parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni locali. Cittadini e operatori sono invitati a partecipare.

L’appuntamento è presso la corte dell’istituto scolastico di Chiesuola.