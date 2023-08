Al Nusa di Latina Lido schiusa sotto l’ombrellone: ecco le tartarughine marine

LATINA – Schiusa inaspettata ieri mattina sotto un ombrellone del Nusa di Latina Lido. La sorpresa è stata tantissima tra i bagnanti della domenica alla vista di una nidiata di tartarughine marine Caretta Caretta che hanno lasciato il loro guscio ormai pronte per la vita. Il nido non era tra quelli censiti, evidentemente nonostante i tanti appelli della rete Tartalazio non erano state notate al mattino presto le tracce che la mamma ha lasciato circa 50 giorni fa al momento in cui ha deposto le uova. La natura ha fatto comunque il suo corso e le uova sono rimaste custodite dalla sabbia nonostante il grande passaggio di persone fino a domenica 6 agosto.

E’ stata la signora Angela Mauceri una volta arrivata al mare ieri mattina a notare gli esserini e ad attivare “i soccorsi”. “Abbiamo chiamato il 112 che ci ha messo in collegamento con la rete Tartalazio e nell’attesa abbiamo sorvegliato le tartarughine perché non si allontanassero”, ha raccontato. Una grande emozione ha accompagnato i quei momenti. Dopo l’allarme, un gruppo di esperti di Tartalazio si è mosso da Torvajanica e ha preso in custodia i piccoli esemplari che saranno quindi censiti e poi liberati.