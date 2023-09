Bloccato dalla polizia 22enne del Gambia sospettato dell’aggressione al Pegasol

LATINA – E’ stato bloccato dalla polizia, un giovane originario del Gambia sospettato dell’aggressione avvenuta in un ascensore del Palazzo Pegasol lunedì pomeriggio. Nel momento in cui la Volante, a tarda sera, lo ha incrociato e ha deciso di fermarlo per controlli, il giovane indossava la stessa maglietta immortalata dalle immagini delle telecamere di sorveglianza di un bar in cui era stato da poco commesso un furto, il Gran Caffè Maira di Via Piave, un locale preso di mira più volte.

Il ragazzo, alla vista della polizia ha tentato una fuga prima in biciletta, poi abbandonando il mezzo e provando a scavalcare un muro. Alla fine però è stato preso, portato in questura e arrestato con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Le indagini ora proseguono per verificare i molti elementi a suo carico per una serie di furti tutti simili che hanno avuto come bersaglio diverse attività commerciali, ma anche per l’episodio in ascensore avvenuto in Via Duca Del Mare e per uno analogo avvenuto la scorsa settimana in Via Don Morosini sul quale indagano i carabinieri. Anche in quest’ultimo caso la testimonianza della vittima, si tratta sempre di una donna, sarà fondamentale.