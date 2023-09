Con il covid era stata divisa in aule, poi il crollo: ripristinata la palestra dell’Itis Marconi

LATINA – Stanno per concludersi i lavori all’interno dei locali dell’istituto tecnico ‘Marconi’ di Latina all’interno del quale a maggio dello scorso anno si era verificato il crollo di un controsoffitto. La Provincia, non appena sopraggiunto il provvedimento di dissequestro della palestra, che all’epoca era stata adibita ad aula, ha fatto aprire il cantiere essendo già stato assegnato l’appalto per l’intervento di ripristino e messa in sicurezza della struttura.

Nei giorni scorsi, sotto la supervisione dei tecnici del Settore edilizia scolastica di via Costa, è stato completato il lavoro di smontaggio delle aule ed è stato completamente ripristinata la controsoffittatura che aveva ceduto. Manca soltanto qualche ulteriore opera di manutenzione e la palestra tornerà in uso alla scuola molto presto. Oltre a questo intervento l’istituto di via Reno sarà interessato da una serie di lavori per la riqualificazione degli impianti sportivi esistenti per i quali sono stati ottenuti i finanziamenti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza specifico per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione. L’importo complessivo ammonta a 390mila euro e i lavori dovrebbero essere affidati alla ditta aggiudicataria della gara entro la metà di settembre. Il progetto prevede il miglioramento della sicurezza dei campi sportivi polivalenti, della pista di atletica e di quella di salto in lungo.