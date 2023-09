Grosso incendio a ridosso del Lido di Latina, vigili del fuoco in azione. Chiesto l’intervento aereo

LATINA – Un grosso incendio sta interessando la zona di campagna a ridosso del Lido di Latina nell’area compresa tra Via Casilina Sud e la chiesa di Stella Maris intorno ai canali di bonifica, nell’area in cui le sponde sono percorribili in bicicletta. In alcuni punti le fiamme spinte anche dal vento si sono avvicinate pericolosamente ad alcune abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina con le squadre a terra. Attivata anche la richiesta di un mezzo aereo in supporto.

Incendi si registrano oggi in tutta la provincia: a Fondi, Formia e Minturno. In tutti i casi sono al lavoro con i vigili del fuoco, la protezione civile e i mezzi aerei.