La trovano riversa in mare, donna di 67 anni muore a Latina Lido

LATINA – Una donna è stata trovata priva di vita in mare intorno alle 13 di questa mattina al largo del tratto di spiaggia prospiciente il Cancun. A dare l’allarme un bagnante che ha visto il corpo riverso e immobile a pelo d’acqua, con il volto immerso. Immediati sono scattati i soccorsi dei bagnini che hanno chiamato il 112. Sulla spiaggia è atterrata l’eliambulanza, ma per la signora non c’era già più nulla da fare. A quanto si apprende, la donna era sola al mare, e solo attraverso l’esame del contenuto di uno zainetto ritrovato abbandonato sulla spiaggia si è potuti risalire all’identità della signora che aveva 67 anni. secondo alcuni testimoni la donna era stata vista spesso camminare in acqua da sola, poi oggi la tragedia.

Sul posto hanno operato la Capitaneria di Porto e la squadra Volate della Questura di Latina.