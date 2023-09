Pnrr, tagli a Latina e provincia per 178 milioni e 224 progetti

LATINA – Il Governo ha tagliato i fondi del Pnrr ai Comuni Italiani considerando i progetti un carico amministrativo di difficile gestione per gli enti locali. In questo scenario, per Latina e provincia, la lista dei progetti che attualmente sono rimasti senza l’atteso finanziamento è lunga. Lo fa notare Omar Sarubbo, segretario provinciale del Pd in una nota nella quale elenca alcuni dei tagli: oltre 10 milioni di euro per quartieri e borgate di Aprilia; 3,2 mln di euro per il recupero del Mercato Marina a Terracina; 5 mln di euro per la rigenerazione del waterfront, passeggiata di Cicerone e zona archeologica a Formia; 1 mln di euro per la messa a norma di edifici scolastici a Sezze; 3,1 mln per riqualificazione area Ex-Spes a Sabaudia; 5 mln di euro per rigenerazione urbana e riqualificazione del Castrum a Fondi; circa 2 mln di euro per l’efficientamento energetico a Cisterna di Latina.

E ci sono anche i 5,5 mln di euro per il Parco Falcone e Borsellino a Latina, per il cui restyling il Comune è già in procedura di gara come ha annunciato pochi giorni fa l’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Carnevale.

“Il dossier depositato alle Camere “LE PROPOSTE DEL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL PNRR E IL CAPITOLO REPOWEREU del 31 luglio 2023” parla chiarissimo – dice Sarubbo – . Il Governo Meloni ha definanziato 15,9 miliardi di opere precedentemente approvate. Per evitare la rivolta dei territori il Governo ha dichiarato che troverà altre risorse per rifinanziare i progetti ma è solamente un modo per prendere tempo e posticipare il disastro annunciato. Sostengono di poter supplire con risorse di Bilancio o attraverso i fondi FSC (Sviluppo e Coesione) o ancora attraverso Fondi Strutturali quali FSE (Fondo Sociale Europeo) e FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale). Lo diciamo con chiarezza ed in anticipo sui tempi: è solo fumo negli occhi. La coperta del Bilancio dello Stato è corta; i fondi Strutturali Europei sono già programmati, hanno vincoli stringenti e sono perlopiù intoccabili; il Fondo di Sviluppo e Coesione è prevalentemente destinato al Sud per sua natura”.

L’attenzione di Sarubbo, che fa anche notare il silenzio della politica locale e della Regione Lazio sul tema, è puntata in particolare sul territorio provinciale di Latina: “La ferita inferta alla provincia di Latina è gravissima, il de-finanziamento degli investimenti in Provincia di Latina è di ben 178 milioni di euro e riguarda 224 progetti che coinvolgono tutti i Comuni, destinati a contrare il dissesto idrogeologico, la messa in sicurezza del territorio, la rigenerazione urbana e sociale e le infrastrutture di comunità”.