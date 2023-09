Tripodi: “Al via la prossima settimana gli espropri per la Cisterna-Valmontone”

LATINA – “Inizieranno a fine della prossima settimana le procedure di esproprio dei terreni per la realizzazione dell’opera “bretella” Cisterna – Valmontone”. Lo afferma, dopo le anticipazioni del presidente della Regione Francesco Rocca, il consigliere regionale pontino della Lega Angelo Tripodi illustrando gli step della procedura che prevede dopo gli espropri una serie di indagini archeologiche e geologiche, oltre alla bonifica ordigni bellici. “È un momento che aspettavo da tempo, sono molto soddisfatto – aggiunge il presidente commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio – A breve il Comune di Cisterna convocherá un Consiglio comunale straordinario per parlare di questo tracciato”.

Ringraziando il gruppo della Lega e il commissario dell’Astral ingegner Antonio Mallamo “che ha condotto in maniera magistrale tutte le conferenze di servizio che hanno portato a questo immenso risultato per la provincia di Latina e sud di Roma”, Tripodi dichiara: “E’ il primo passo verso la grande sfida che ha caratterizzato tutta la mia agenda politica, da sempre, per dare a Latina e provincia l’opportunità di uscire dall’isolamento logistico, economico e culturale”, così in una nota Orlando Angelo Tripodi (Lega) presidente commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio”.