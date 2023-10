Fa sparire l’auto di una studentessa di Formia poi le chiede soldi per la restituzione e ironizza: “Prendi il taxi a spese mie”

FORMIA – Fa sparire un’auto poi tenta l’estorsione chiedendo alla proprietaria una cospicua cifra per restituirla, millecinquecento euro. Lei, finge di accettare, ma fa notare alla voce maschile che la chiama sul cellulare che non saprebbe come arrivare all’appuntamento perché non ha più la macchina. Lui ironizza: “Prendi il taxi, pago io”. Ma i carabinieri sono già al lavoro e pochi giorni dopo un 44enne di Afragola viene arrestato.

I FATTI – La vittima è una studentessa di Formia di 28 anni, che nel pomeriggio di venerdì 20 ottobre al termine delle lezioni seguite presso un centro studi di Aversa in provincia di Caserta, non trova più la propria auto parcheggiata la mattina. Dopo averla cercata invano nelle immediate vicinanze, decide di sporgere denuncia di furto alla Stazione Carabinieri più vicina. Poi, il sabato, la ragazza riceve una telefonata sul suo cellulare da un numero anonimo; una voce maschile le dice di aver ritrovato la vettura e che per restituirla vuole 1.500 euro. La studentessa, dopo aver accettato la proposta torna dai carabinieri, stavolta alla stazione di Scauri per denunciare il tentativo di estorsione.

Scattano le indagini, i militari informano i Comandi dell’Arma dei carabinieri interessati dalla vicenda, tra cui i miliari del NORM dei Comandi Compagnia di Aversa e Castello di Cisterna poi attendono l’appuntamento. L’estorsore richiama varie volte, cambia idea sul luogo di incontro, poi dice alla ragazza di raggiugerlo con un taxi e ironizza anche assicurando che si farà carico lui delle spese “extra” per lo spostamento, ma ad aspettarlo trova i Carabinieri. Per l’uomo, scatta l’arresto per estorsione, gli viene sequestrato il cellulare e un biglietto con un indirizzo di Aversa dove poi i carabinieri trovano l’auto.

L’arrestato si trova ora nel carcere di Napoli Poggioreale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Nola.