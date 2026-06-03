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Rocca Massima guarda al futuro: il 6 e 7 giugno il Forum “Olive, Olio e Innovazione”
Tradizione olivicola, innovazione tecnologica e valorizzazione delle eccellenze del territorio si incontrano a Rocca Massima il 6 e 7 giugno in occasione del Forum “Olive, Olio e Innovazione”, una due giorni dedicata al confronto sul futuro dell’agricoltura e sulle nuove opportunità per il comparto olivicolo.
L’iniziativa, promossa dal Comune di Rocca Massima con il contributo di ARSIAL e la collaborazione delle principali realtà del settore agricolo regionale, punta a mettere in rete istituzioni, imprese, produttori e cittadini attorno a un tema strategico per il territorio: la capacità di coniugare innovazione e tradizione in un settore che rappresenta una delle eccellenze del Lazio.
La manifestazione si svolgerà presso Piazza Largo Secondo Mariani e offrirà un ricco programma di incontri, dimostrazioni tecnologiche, momenti divulgativi e percorsi dedicati alla scoperta delle produzioni locali. Al centro dell’evento ci saranno le nuove tecnologie applicate all’agricoltura, con particolare attenzione all’utilizzo di droni, sistemi innovativi per la difesa delle colture e soluzioni in grado di migliorare sostenibilità e produttività delle aziende agricole.
L’apertura ufficiale è prevista per sabato 6 giugno alle ore 15.00 con il taglio del nastro e i saluti delle autorità. Nel corso del pomeriggio verranno affrontati i temi dell’innovazione nel comparto agricolo e saranno presentati strumenti e tecnologie di ultima generazione a supporto delle imprese del settore. La giornata si concluderà con una degustazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio.
Domenica 7 giugno il Forum entrerà nel vivo con l’apertura dell’area espositiva e con una serie di appuntamenti dedicati all’identità agricola locale. Tra i momenti più significativi spicca la cerimonia che vedrà Rocca Massima ricevere il riconoscimento di “Città dell’Olio”, importante attestazione che premia il legame storico e culturale della comunità con la produzione olivicola. Grande attenzione sarà inoltre riservata all’Oliva di Gaeta DOP, protagonista di un incontro tecnico e divulgativo dedicato alla tutela, alla qualità e alla valorizzazione di uno dei prodotti simbolo dell’agricoltura laziale.
Alla manifestazione prenderanno parte numerosi rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali, del mondo agricolo e delle associazioni di categoria. Tra gli ospiti annunciati figurano il sindaco di Rocca Massima Mario Lucarelli, il senatore Nicola Calandrini, il presidente della Commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio Vittorio Sambucci, il consigliere regionale Enrico Tiero, l’assessore regionale all’Agricoltura Giancarlo Righini, il presidente di ARSIAL Massimiliano Raffa, il presidente della Camera di Commercio Latina-Frosinone Giovanni Acampora e il presidente del Consorzio di Tutela dell’Oliva di Gaeta DOP Maurizio Simeone.
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Erasmus+ a Sermoneta: una settimana di scambio culturale per gli studenti di Rakovski
Dal 24 al 30 maggio 2026, un gruppo composto da otto alunni e due docenti della Scuola Primaria “Hristo Smirnenski” di Rakovski ha partecipato a un’importante attività di mobilità internazionale nell’ambito del programma Erasmus+, realizzata attraverso il progetto KA121-SCH-000318274.
L’iniziativa si è svolta a Sermoneta, dove la delegazione è stata accolta dall’Istituto Comprensivo “Donna Lelia Caetani”, con il dirigente scolastico Lorenzo Cuna e la referente Erasmus Cecilia Santoiemma, e dall’Amministrazione comunale di Sermoneta con il sindaco Giuseppina Giovannoli e il consigliere delegato all’Istruzione Stefania Iacovacci.
Durante il soggiorno, gli studenti hanno preso parte a numerose attività didattiche e formative, tra cui laboratori scientifici e tecnologici, lezioni di lingua inglese, percorsi musicali, attività sportive e workshop creativi.
L’esperienza ha offerto ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino il sistema scolastico italiano, collaborare con coetanei provenienti da contesti diversi e sviluppare nuove amicizie in un ambiente multiculturale.
Il programma ha incluso inoltre visite a importanti luoghi di interesse storico e culturale, tra cui il centro storico di Sermoneta e il Castello Caetani grazie alla collaborazione con la Fondazione Roffredo Caetani, a Roma e all’antica Norba. Queste escursioni hanno permesso agli studenti di approfondire la conoscenza del patrimonio artistico e culturale europeo.
La mobilità Erasmus+ si è rivelata un’occasione preziosa per rafforzare le competenze linguistiche, relazionali e interculturali dei giovani partecipanti, promuovendo al tempo stesso i valori della collaborazione, della solidarietà e della cittadinanza europea.
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Festa della Repubblica, a Cisterna si inaugurano Largo 21 Donne della Costituente e la Scalinata della Costituzione italiana
CISTERNA DI LATINA – Cisterna dedica il 2 giugno, l’80esimo anniversario della Repubblica Italiana alle donne e alla Costutuzione.
Nel pomeriggio, alle ore 18, ci sarà l’intitolazione di Largo 21 Donne della Costituente, nell’area di fronte al Pat in via dei Monti Lepini: si tratta una iniziativa che restituisce visibilità e rende omaggio alla componente femminile dell’Assemblea Costituente, le 21 pioniere elette il 2 giugno 1946. Erano appena il 3,8% dei 556 deputati totali ma sono state le prime italiane a votare e ad essere elette in Parlamento. Tra loro c’erano Nilde Iotti, Teresa Noce, Lina Merlin, Maria Federici e Angela Gotelli.
A seguire, alle ore 18.30, ci sarà invece l’inaugurazione della Scalinata della Costituzione Italiana, nel parcheggio di via Giordano Bruno (di fronte alle Poste). Si tratta di un importante intervento di riqualificazione del borgo storico e connessione tra aree diverse del centro di Cisterna realizzato con fondi PNRR. Per l’occasione saranno letti alcuni articoli della Costituzione.
La giornata proseguirà, a partire dalle ore 21.30, presso la Corte di Palazzo Caetani con la proiezione in diretta da piazza del Quirinale de “I volti della Repubblica”, la trasmissione voluta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrare gli 80 anni dal Referendum che ha istituito la Repubblica Italiana. Cisterna è uno dei circa 100 Comuni in Italia che ha aderito alla richiesta trasmessa dall’Anci per offrire a tutti i cittadini la possibilità di assistervi in piazza e condividere l’evento.
La trasmissione ripercorrerà la storia della Repubblica con la partecipazione di artisti del mondo della musica, della danza, del teatro, del cinema, della letteratura e con i campioni dello sport italiano che si esibiranno sul palco allestito in Piazza del Quirinale.
In mattinata, a partire dalle ore 10.30, a Piazza XIX Marzo ci sarà il raduno delle Associazioni combattentistiche e d’Arma, di volontariato e della Protezione civile con bandiere e Labari che, dopo gli onori al Gonfalone decorato, raggiungeranno Piazza Amedeo di Savoia. Qui avrà luogo la cerimonia dell’Alzabandiera e la deposizione della Corona di alloro al Monumento ai Caduti.
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80° della Repubblica Italiana, pronta la cerimonia promossa dalla Prefettura di Latina. Trentatré onorificenze
LATINA – Tutto pronto a Latina per i festeggiamenti dell’80° della Repubblica Italiana. La Prefettura di Latina ha promosso una serie di iniziative celebrative realizzate con la partecipazione del Comune di Latina, della Provincia, dell’Aeronautica Militare, del Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia e dei Vigili del Fuoco.
La cerimonia avrà inizio alle ore 9.30, in Piazza della Libertà, con lo schieramento delle formazioni delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, dei Gonfaloni dei Comuni e dei Labari e dei Vessilli delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e di Protezione Civile, per gli onori alla massima Autorità di Governo, cui faranno seguito la cerimonia dell’alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.
LE ONORIFICENZE – A seguire, la Prefetta Vittoria Ciaramella consegnerà i diplomi delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a 33 cittadini della provincia di Latina, che hanno dimostrato particolari meriti in vari campi, che si sono distinti per azioni di solidarietà, umanità impegno civico e sociale, o che hanno svolto lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.
LA COSTITUZIONE – Momento significativo dell’evento sarà la lettura a cura dell’attore e doppiatore Luca Ceccherelli di un testo sulla Costituzione con l’accompagnamento musicale di Valeria Scognamiglio al violino e di Cecilia Iacomini alla viola, cui seguirà la consegna di una copia della Costituzione della Repubblica Italiana a tre giovani ragazzi di Latina che proprio il 2 giugno compiranno 18 anni.
INNO E BANDIERA – La cerimonia si concluderà con il dispiegamento, sulla facciata del palazzo del Governo, del Vessillo Tricolore a cura dei Vigili del Fuoco di Latina accompagnato dall’Orchestra di Fiati “Gioacchino Rossini” di Latina che seguirà l’’Inno Nazionale cantato da Marianna Guerriero e Rebecca Sposato, allieve di canto del conservatorio “Ottorino Respighi”. E’ prevista la partecipazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie del capoluogo.
LA MOSTRA – In Piazza della Libertà sarà allestita dalle Forze Armate una mostra statica dei mezzi militari, mentre nell’androne della Prefettura, al termine della cerimonia, saranno esposti, nella mattinata, documenti cartacei originali relativi alla votazione per l’elezione dei Deputati all’Assemblea Costituente e per il “Referendum” del 2 giugno 1946, conservati presso l’Archivio di Stato di Latina.
IL MANIFESTO – Per il manifesto celebrativo della ricorrenza, ci si è avvalsi del contributo di idee dei ragazzi delle classi di grafica del Liceo Artistico “M. Buonarroti” di Latina. Le iniziative descritte, realizzate con la preziosa collaborazione di enti ed Istituzioni, sono il frutto di una sinergia tra Prefettura e realtà locale, con lo scopo di dare alla collettività la possibilità di celebrare insieme la comune identità nazionale, attraverso la valorizzazione della cultura della Repubblica.
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