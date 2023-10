Il Nas chiude una cantina vinicola del sud pontino

MONTE SAN BIAGIO – Utilizzava acqua di pozzo senza certificazione di potabilità. Lo hanno scoperto i carabinieri del N.A.S. di Latina durante un’ispezione compiuta in una cantina vinicola di Monte San Biagio. Constatata l’assenza di analisi che attestassero l’utilizzabilità per fini alimentari e per il consumo umano, è scattato il provvedimento di chiusura.

Durante l’ispezione che si è svolta nell’ambito dei controlli a tutela dei prodotti Dop e Igp, si è accertato che la cantina oltre ad utilizzare per il lavaggio delle attrezzature e dei recipienti, acqua proveniente da un pozzo privato, presentava carenti condizioni igienico- strutturali dei locali e contestato una violazione amministrativa per un importo pari a mille euro. L’autorità Sanitaria locale, su richiesta del Nucleo pontino, ha disposto la chiusura della struttura fino al ripristino delle irregolarità riscontrate.