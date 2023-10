Stagione densa di ciak per l’attore di Latina Emanuel Caserio

LATINA – Stagione di grandi impegni sul set per Emanuel Caserio, il 36 enne attore di Latina, sarà il figlio di Monica Guerritore (Gabriella) nella nuovissima serie di Netflix “Inganno” (prodotta da Cattleya), un thriller sentimentale che arriverà sulla piattaforma streaming fra pochi mesi, nel 2024.

Diretta da Pappi Corsicato, la serie vede come protagonisti Giacomo Gianniotti e Monica Guerritore, una donna che per Elio (già Diabolik 2.0) metterà a rischio la sua relazione con il figlio (Caserio) che le si opporrà duramente. Uno scontro che mette in discussione l’immagine iconica del rapporto madre-figli.

Inoltre in questi giorni Caserio, che dopo gli studi a Latina si è formato al “Centro Sperimentale di Cinematografia”, è anche sul set del Film “Ari-Cassamortari” di e con Claudio Amendola, e partecipa alle riprese della nuova stagione (la settima si è conclusa a maggio) del Paradiso delle signore” per Raiuno dove veste i panni di Salvo Amato.