Prima di Coppa per il Latina impegnato contro la Casertana

LATINA – Torna in campo il Latina Calcio 1932, stasera alle 20,45 al Francioni, nel primo turno di Coppa Italia di Lega Pro Contro la Casertana. “È una competizione da rispettare, ci teniamo ad andare avanti anche perché da la possibilità ai ragazzi che stanno giocando meno di mettersi in mostra. Non dobbiamo perdere l’entusiasmo dopo la sconfitta con il Brindisi, è stata l’ennesima dimostrazione della difficoltà del nostro campionato, non serve abbattersi, ma dobbiamo subito rialzare la testa, capire cosa non è andato, ma sempre a testa alta perché abbiamo avuto un ottimo avvio di campionato e gli incidenti di percorso servono per crescere” ha detto l’allenatore Daniele Di Donato presentando la sfida preparata “con meticolosità, cercando di sfruttare i punti deboli della squadra avversaria. Abbiamo una rosa omogenea e chi sarà in campo darà il 100%.”

La direzione dell’incontro è affidata al sig. Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Andreano della sezione di Foggia e Luca Capriuolo della sezione di Bari.

Completa la designazione il IV Uomo Manuel Marchetti.