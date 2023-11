Aprilia, dosi di cocaina e hashish nel Parco pubblico, il blitz dei carabinieri

APRILIA – Dosi di droga lasciate in posti probabilmente noti agli assuntori all’interno nel Parco della Comunità Europea, per evitare scambi troppo evidenti. E’ quanto hanno trovato i carabinieri nell’area verde del quartiere Toscanini di Aprilia molto frequentata da adolescenti e famiglie con bambini. Il blitz dei militari è scattato oggi pomeriggio nel corso di controlli mirati realizzati per la prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti particolarmente avvertito nella zona.

I carabinieri della Sezione Operativa dei Carabinieri hanno sequestrato così dosi per oltre un etto (124 gr) di cocaina e hashish. “Nei prossimi giorni – si legge in una nota del Reparto Territoriale di Aprilia – verranno intensificati i controlli, in particolar modo nei pressi di istituti scolastici e parchi pubblici”.