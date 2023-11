Violenza sulle donne, al D’Annunzio suona la Fanfara dei Carabinieri di Roma

LATINA – Si colora di rosa, grazie ad alcuni effetti speciali, il Teatro Gabriele D’Annunzio di Latina in occasione del concerto della Fanfara dei Carabinieri di Roma che si terrà questo pomeriggio alle 18,30 realizzato dal comando provinciale in collaborazione e con il sostegno di Unindustria e del Centro Donna Lilith e con il patrocinio del Comune, nell’ottica di rafforzare la rete tra istituzioni e associazioni del territorio.

“Spiegherò perché proprio la musica e che cosa ha a che fare con il tema di cui il nostro centro antiviolenza si occupa ogni giorno dell’anno”, ha detto Francesca Innocenti, presidente del Centro Donna Lilith di Latina durante le ultime prove questa mattina.

La manifestazione sarà aperta dai saluti del Comandante Provinciale dei Carabinieri colonnello Christian Angelillo, poi parleranno la sindaca di Latina Matilde Celentano, il presidente di Unindustria Latina Pierpaolo Pontecorvo, la presidente del Centro Donna Lilith Francesca Innocenti e in chiusura il prefetto di Latina Maurizio Falco.

La Fanfara sarà diretta dal Maestro Di Silvestro ed eseguirà il seguente programma:

SINFONIA – Marcia Sinfonica

Artemisio Luciani

• CAVALLERIA LEGGERA- Overture

Franz Von Suppè

• CARMEN – Preludio Atto I°

Georges Bizet, trascrizione di Nicola Micheletti

• CONTRASTI – Brano originale per Banda

Michele Mangani

• MOON RIVER – tratta dal film Colazione da Tiffany

Henry Mancini

• BLUES – tratto da Un americano a Parigi di G. Gershwin

Arr. per Banda di Michele Mangani

• DEBORAH’S THEME – colonna sonora

Ennio Morricone

• MODUGNO FOR EVER

Arr. per Banda di Giancarlo Gazzani

• MOMENTO FOR MORRICONE – Medley

Arr. Johan De Mej

• LA FEDELISSIMA – Marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri

Luigi Cirenei

• IL CANTO DEGLI ITALIANI- Inno nazionale Italiano

Michele Novaro