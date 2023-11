Emergenza pini a Latina, Lbc chiede di convocare la commissione Lavori Pubblici

LATINA – E’ stata convocata per venerdì 17 novembre, alle 11, la commissione consiliare Lavori Pubblici con un tema che i consiglieri comunali Dario Bellini, capogruppo di Lbc, e Loretta Isotton avevano espressamente chiesto di poter discutere. Si tratta dell’emergenza pino domestico, dal momento che anche Latina è stata dichiarata zona infestata da insetto Toumeyella parvicornis, come da determina Regione Lazio n. G11835 del 8/9/2023 “Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell’organismo nocivo Toumeyella parvicornis (Cockerell) (Cocciniglia tartaruga)”, e infestazione dell’insetto Tomicus destruens (bloastofago).

“Abbiamo chiesto la presenza dell’assessore e degli uffici – spiega il capogruppo Bellini – per capire come si sta muovendo il Comune di Latina rispetto a quella che si sta delineando come una vera e propria emergenza che sta decimando il patrimonio arboreo del nostro territorio. Per dare la misura del problema, la situazione è già grave per esempio lungo via Epitaffio dove, nonostante il trattamento già effettuato su tutte la alberature che costeggiano la strada, 80 di quegli alberi dovranno essere abbattuti. Un’emergenza che sul territorio abbiamo già vissuto, con la decimazione delle palme. Ringraziamo quindi il presidente Fausto Furlanetto per la tempestiva convocazione. Riteniamo però importante che la discussione venga quanto prima allargata anche ai rappresentanti dell’Anas, della Provincia di Latina e di tutti gli enti interessati, per capire come le istituzioni stiano agendo nei rispettivi ambiti di competenza e per promuovere una strategia comune per fronteggiare il problema. Occorre coordinare gli interventi per agire in modo sinergico su tutte le aree interessate. Se si intervenisse ad esempio su via Epitaffio e non lungo la via Appia ogni azione rischierebbe di essere vanificata”.