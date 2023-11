Triste primato per Latina: è quarta per riciclaggio di denaro sporco

LATINA – “La città di Latina ha guadagnato un torbido riconoscimento, posizionandosi al quarto posto nella classifica nazionale stilata dal Sole 24 Ore per quanto riguarda il riciclaggio di denaro.

Questo dato allarmante sottolinea l’urgente necessità di misure di prevenzione patrimoniali come principale strategia di contrasto a fenomeni di questa portata. Ebbene si, perché sequestri e confische hanno un importante peso anche come deterrente, benché vengano adottate solo a fatto compiuto”. Lo dice Tommaso Malandruccolo ex consigliere comunale di Latina e membro del Partito Democratico.

Nella sua riflessione – che arriva non a caso all’indomani nel maxi sequestro operato dalle Fiamme Gialle al patrimonio ad oggi conosciuto dell’ex parlamentare di Fratelli d’Italia ed ex presidente del Lazio Calcio, Pasquale Maietta – Malandruccolo ricorda che le recenti operazioni hanno dimostrato come la lotta contro il riciclaggio possa “ottenere successi significativi, anche sotto il profilo mediatico, restituendo alla collettività i proventi che, con modalità diverse, le sono state sottratte illecitamente”, che hanno “portato allo smantellamento del patrimonio illecito di vari soggetti, con il sequestro di decine di milioni di euro, paragonabile al bilancio di una città medio grande come quella di Latina”.

“Questi fondi – aggiunge l’esponente Pd – ora confluiti nel patrimonio erariale, fungono da esempio tangibile come sforzi concreti per proteggere l’integrità e la stabilità della comunità, dimostrando quanto le misure di prevenzione patrimoniali siano centrali in questo processo di contrasto alla permeabilità sociale dalla criminalità, soprattutto quella organizzata.

Una criminalità oggi non militarizzata, ma nociva alla stessa stregua, perché altamente corruttiva.

È necessario quindi investire su queste discipline investigative per ridurre le vulnerabilità che favoriscono il riciclaggio di denaro.

Investire in personale e formazione costante in primis, in strumenti di monitoraggio finanziario avanzati, snellire la collaborazione con istituzioni internazionali e promuovere la trasparenza sono solo alcune delle strategie chiave.

Inoltre, la sensibilizzazione della comunità locale sulle implicazioni sociali ed economiche del riciclaggio può giocare un ruolo fondamentale nel creare un ambiente refrattario a tali pratiche.

Educare imprese, istituzioni finanziarie e cittadini sulle modalità per riconoscere e segnalare comportamenti sospetti contribuisce a costruire una difesa collettiva contro il riciclaggio di denaro, cartina di tornasole di altri inquietanti fenomeni criminali, che passa anche attraverso la presa di distanza manifesta dagli attori che si prestano a tali pratiche ostentando potere, finanziario e criminale”.

Secondo Malandruccolo “sebbene la classifica ponga Latina di fronte a una sfida significativa, le recenti confische dimostrano che si può invertire la tendenza” e che “la città ha l’opportunità di trasformare questa sfida in un trampolino per diventare esempio di eccellenza nella lotta contro la criminalità finanziaria, come dimostrano i successi recenti, che non vanno vanificati. Un plauso alle Forze dell’Ordine – conclude – per questi brillanti risultati, frutto di un profondo impegno, grande professionalità e tanti sacrifici”.