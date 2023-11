Latina dice addio a Giovanna Flori, la commerciante aveva 54 anni

LATINA – Grande commozione a Latina per la scomparsa di Giovanna Flori, la commerciante del centro storico scomparsa venerdì all’età di 54 anni, titolare di Flori Gioielli in Corso Matteotti 29. Una passione la sua: aveva 19 anni quando aveva fondato la prima gioielleria nel 1988, la Golden House in via Cicerone dove è rimasta per 12 anni prima del trasferimento nella nuova sede.

Da sempre partecipe alle iniziative culturali e filantropiche della città, sponsorizzando ed organizzando con iniziative come ad esempio lo scorso concerto di capodanno dell’Orchestra Sinfonica di Latina, sostenendo l’Associazione Giovani Filarmonici Pontini, partecipando con il Soroptimist alla raccolta di fondi ed alla realizzazione di iniziative a favore delle donne, pubblicizzando mostre d’arte, oltre a sostenere associazioni o fondazioni per la ricerca o la cura dei tumori, malattia contro la quale ha lottato per dieci lunghi anni, sempre con il sorriso e con coraggio. E’ stata a lungo impegnata per la raccolta di alimenti per le famiglie in difficolta della parrocchia Madonna di Loreto di Latina.

I familiari, il marito Alessandro e il figlio 15enne Federico e gli amici, la ricordano come era, animata da una vivace curiosità, appassionata fotografa di viaggio che praticava con l’organizzazione ‘ViaggioFotografico.it’ e di analisi filmica che coltivava da molti anni con l’associazione ‘PiuttostoChe’ di Latina.

I funerali saranno celebrati lunedì 13 novembre nella chiesa di San Luca alle 15.