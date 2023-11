Al via a Latina la rassegna Vie della Scena

LATINA – Una rassegna dedicata alla musica, al teatro e alla letteratura, è La via della Scena realizzata da Botteghe Invisibili con il supporto della Domus Mea che ha preso il via sabato 11 settembre a Latina nell’auditorium del liceo Scientifico Majorana di Via Sezze.

Un cartellone di sedici appuntamenti ( fino al 7 aprile), dopo l’esordio con R(e)volution, il secondo domenica 12 novembre con La Piccola Orchestra di Musiche dal Mondo diretta da Luigia Berti in Se potessi avere mille note al mese.

“Proporremo al pubblico, spettacoli teatrali, concerti e la presentazione di libri. Abbiamo scelto spettacoli per un pubblico adulto, ma ci saranno anche la presentazione di due libri e uno spettacolo teatrale per ragazzi”, spiega al microfono di Elisabetta De Falco, l’attrice Maria Elena Lazzarotto.