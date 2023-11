Latina, frode nel commercio del pellet, sequestro da 700mila euro

LATINA – Commerciavano pellet a prezzi molto competitivi, tanto da insospettire i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Latina che ha deciso di approfondire alcune segnalazioni relative a rivenditori. L’indagine ha portato oggi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina ad eseguire un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Tribunale di Latina su richiesta della locale Procura della Repubblica per un importo di oltre 700 mila euro, nell’ambito di una indagine su una presunta frode fiscale.

Dopo le segnalazioni l’attenzione si è concentrata su una società di Latina che risultava formalmente amministrata da un 48enne disabile residente a Roma, che percepiva per la sua opera un compenso di poche centinaia di euro mensili, ma di fatto era gestita da un 58enne, originario di Solbiate Olona. ma residente a Rivello, con diversi precedenti per truffa e falsità materiale.

Ne è emerso un meccanismo secondo cui la società coinvolta nella frode acquistava bancali di pellet da operatori commerciali di altri Paesi dell’Unione Europea (quindi, senza addebito dell’I.V.A.,

come previsto dalla normativa sugli acquisti intracomunitari) rivendendoli, successivamente, attraverso una rete di agenti rappresentanti, a commercianti e privati sull’intero territorio nazionale (centro-sud), emettendo centinaia di fatture di vendita con addebito dell’I.V.A. pari al 22%. L’imposta, una volta incassata dal cliente nazionale, non veniva mai versata all’Erario, né dichiarata ai fini fiscali. Ecco come i prezzi potevano essere competitivi: “La frode – spiegano dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Latina – consentiva di evadere sistematicamente l’I.V.A. intracomunitaria, e di creare un effetto distorsivo nello specifico settore commerciale, permettendo alle società coinvolte di praticare un prezzo di vendita altamente concorrenziale rispetto a quello medio di mercato. Un collaudato sistema in grado di dispiegare un duplice effetto lesivo, ossia sottrarre gettito alla pretesa impositiva dello Stato e, contestualmente, distorcere il principio di leale concorrenza di mercato”.

Dalle indagini i finanzieri hanno appurato che la società nell’arco di tre anni, ha acquistato e rivenduto pellet per un totale di circa 4 milioni di euro, evadendo l’I.V.A. per oltre 700 mila euro, somma questa oggetto del sequestro preventivo emesso dall’autorità giudiziaria.