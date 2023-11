Concessioni balneari, Sabaudia le proroga di un anno: fino a dicembre 2024

SABAUDIA – Il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca ha prorogato le Concessioni balneari fino al 31 dicembre 2024. La decisione, sottoposta all’approvazione dei Capi Gruppo consiliari, sia di maggioranza sia di minoranza che hanno condiviso la linea, sarà sottoposta al vaglio del prossimo Consiglio Comunale “per dare mandato al primo cittadino di formalizzare l’atto di indirizzo nei confronti degli Uffici” che dovranno “contestualmente avviare le procedure necessarie per perfezionare i capitolati da porre a base di gara entro il 31 dicembre 2024 e, comunque, entro il termine che dovesse emergere dall’evoluzione normativa in corso e dalla motivazione della Sentenza che a breve sarà adottata dalla Cassazione”.

Il suggerimento di proroga nelle more della pronuncia della Cassazione scaturisce “dall’assoluta incertezza che deriva dalla mancata approvazione, a livello governativo – spiega Mosca in una nota – di una norma che chiarisca in modo univoco criteri e procedure da seguire da parte degli Enti concedenti in materia di concessioni balneari”.

A settembre di quest’anno, al termine della stagione balneare il sindaco di Sabaudia aveva chiesto un intervento del Governo centrale visto che “la sentenza del Consiglio di Stato del novembre 2021 ha stabilito che i titoli delle concessioni balneari scadono il 31 dicembre 2023 e che, pertanto, gli Enti Locali non possono più procedere a rinnovi automatici, pena la nullità degli atti amministrativi”. Ma contro la citata sentenza è stato proposto ricorso.

“La sopravvenuta impugnazione per eccesso di giurisdizione davanti alla Suprema Corte di Cassazione e Sezioni Unite delle Sentenze del Consiglio di Stato del 2021 e del marzo 2023 che hanno sancito come termine ultimo delle medesime concessioni il 31 dicembre 2023, consigliano di formalizzare urgente atto di indirizzo nei confronti dei competenti Uffici comunali, affinché predispongano gli atti amministrativi necessari per prorogare le concessioni in atto al 31 dicembre 2024”, prosegue la nota del Comune.