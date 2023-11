Premio internazionale Alberto Cardosi 2023, vince Patrizio Rotondo

LATINA – Sabato 11 novembre, al Circolo cittadino di Latina, dalle 10 alle 13, si svolgerà la premiazione della tesi vincitrice del “Premio internazionale Alberto Cardosi” 2023. Il programma della mattinata prevede: relazione della prof.ssa Chiara Meta dell’Università Roma Tre sulla pedagogia gramsciana, il dialogo con il vincitore a cura del Centro studi Angelo Tomassini e la proiezione del video su Alberto “Il mestiere di vivere” di Massimo Ferrari.

“Ricordiamo – dicono i promotori – che il Premio è stato istituito dalla prestigiosa Fondazione Antonio Gramsci (Roma) in collaborazione con i familiari di Alberto nel febbraio 2017. All’opera di Antonio Gramsci Alberto ha dedicato con passione il suo impegno intellettuale, conclusosi con la tesi di laurea, “Il popolo nel pensiero del giovane Gramsci”, pubblicata postuma nel 2014 nelle edizioni dell’Università “La Sapienza” di Roma. Grazie alla disponibilità della Fondazione Gramsci, la premiazione avviene ogni anno a Latina, dove Alberto ha vissuto e operato: la nostra città è diventata così il luogo in cui incontrare i giovani autori e autrici delle tesi, che hanno condiviso la fiducia con cui studiosi di tutto il mondo -dall’India agli Stati Uniti, dall’America latina ai paesi arabi- attingono al patrimonio della riflessione gramsciana, testimoniandone la stringente attualità”.

Quest’anno la Commissione scientifica valutatrice ha premiato Patrizio Rotondo, autore della tesi magistrale: “D-ai margini della storia, del testo, dell’immaginazione. I subalterni in Spivak e in Gramsci”, Sapienza Università di Roma. “La tesi, di grande interesse – spiegano i commissari – si misura con i fecondi contributi degli studi postcoloniali nell’odierna lettura di Gramsci. Nello specifico l’autore attiva un dialogo a distanza (di tempo e di spazio) tra Gramsci e l’intellettuale femminista di origine bengalese Gayatri Spivak, per una lettura critica del presente capace di illuminare l’agire individuale e collettivo in un mondo globalizzato e diseguale”.

La tesi fa capo alla cattedra di Filosofie femministe e studi di genere.