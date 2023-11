Latina, valutazione conclusiva revisione regolamento Dehors

LATINA – Importante riunione oggi in commissione Attività Produttive, alla presenza dell’Assessore Cosentino, del Dirigente del SUAP Arch. Gargano e della Dott.ssa Properzi, sono state fatte le valutazioni conclusive alla proposta di modifica del regolamento dehors.

“È stato un lavoro complesso che ha coinvolto, l’Assessorato, la Commissione, gli uffici del SUAP, quello delle entrate e la Polizia Municipale, ognuno per la propria parte di competenza. Come parte politica nella scorsa seduta abbiamo ascoltato i suggerimenti degli operatori del settore e delle associazioni di categoria, per arrivare ad un documento ampiamente condiviso e che vada incontro alle esigenze di tutti”, spiega il presidente di commissione Dino Iavarone.

Le principali novità:

– Durata della concessione è stata portata da 2 a 3 anni;

– La richiesta di rinnovo, in assenza di modifiche, potrà essere fatta tramite autocertificazione, direttamente dal titolare (non c’è più bisogno di rifare tutta la pratica e non c’è bisogno di affidarsi ad un tecnico);

– l’altezza degli elementi di delimitazione del dehors sono stati alzati da 1 metro a 1,5 metri, utile nei periodi invernali;

– nel caso di cambio gestione dell’attività commerciale, c’è la possibilità di subentrare nella concessione in essere per il dehors;

– è stata eliminata la polizza fideiussoria nel caso di occupazione suolo pubblico per tavoli e sedie;

– reintrodotto il deposito cauzionale, a causa dei troppi casi di mancata rimozione a seguito di cessazione attività da parte degli esercenti;

– prevista l’esposizione di una targhetta recante gli estremi dell’autorizzazione per facilitare le operazioni di verifica da parte degli organi preposti (municipale e responsabili dogre);

– introdotta la possibilità di utilizzare aree verdi non piantumate previa istruttoria degli uffici competenti.

Tante le migliorie apportate, ancora qualche giorno di tempo per condividerle a tutti i livelli e nella prossima seduta di commissione saremo pronti per votare la proposta di delibera da presentare in Consiglio Comunale entro la fine dell’anno.