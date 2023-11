Omicidio a Sermoneta, accoltellato un nigeriano di 30 anni

SERMONETA – Un omicidio è stato scoperto questa mattina dai carabinieri in Via Dormigliosa a Doganella di Ninfa, nel comune di Sermoneta. I militari della stazione locale e del Reparto Territoriale di Aprilia sono intervenuti, dopo una chiamata al 112, in Via Dormigliosa dove si trova un casolare abitato da alcuni cittadini stranieri trovando un giovane di trent’anni già deceduto. Secondo le prime informazioni ancora da confermare il ragazzo sarebbe stato accoltellato nel corso di una lite durante un festeggiamento. Sul posto anche il 118.

L’area in cui è avvenuto il delitto è stata isolata dai carabinieri per consentire le indagini che sono in pieno svolgimento.