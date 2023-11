Ruba alcolici dagli scaffali del Conad di Gaeta, denunciato

GAETA – Sabato pomeriggio ha rubato dieci bottiglie di superalcolici dal supermercato Conad di Via Lungomare Caboto, nascondendole in uno zainetto. L’uomo, un georgiano di 32 anni, pensava di non essere visto, ma il titolare dell’esercizio ha segnalato al numero di emergenza 112 NUE, una persona intenta ad asportare merce dagli scaffali. Bloccato subito dopo le casse, che aveva oltrepassato senza pagare, è stato trovato in possesso delle bottiglie dagli agenti del commissariato di Polizia intervenuti sul posto e dal personale del supermercato. L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.