“Ti dò il divorzio se mi paghi”, poi la picchia con violenza: arrestato a Latina Scalo

LATINA – “Ti concedo il divorzio solo se mi paghi”. Condita di violenza fisica e verbale che andava avanti da tempo, si è scoperta a Latina Scalo una delle più incredibili tentate estorsioni, venuta alla luce quando la Polizia di Stato è intervenuta nella prima mattinata di ieri dopo una segnalazione telefonica al Numero Unico per le Emergenze 112 in cui si denunciava una violenta aggressione fisica da parte di un uomo nei confronti della moglie.

Giunti sul posto, i poliziotti della Volante hanno immediatamente soccorso la signora che presentava evidenti lesioni al volto ed era totalmente in stato di shock e bloccato l’aggressore. Prima di essere affidata al personale sanitario, lei ha fatto cenno a ripetute azioni vessatorie: minacce, anche di morte, e violente percosse che subiva dal marito il quale pretendeva anche denaro in cambio del divorzio. L’uomo che era in possesso di un utensile da taglio è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, tentata estorsione e porto abusivo di arma da taglio. Ora si trova nel carcere di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per la donna una prognosi di 15 giorni.