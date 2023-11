Coletta: “Ingiusto l’aumento della Tari a Latina, così si premia chi non la paga”

LATINA – “L’aumento della Tari del 30% deciso dal commissario e avallato dalla nuova Amministrazione è una scelta politica che non avremmo mai fatto”. L’ex sindaco di Latina Damiano Coletta torna sulla questione delle bollette – emersa prima in Consiglio, poi in commissione e infine certificata dall’ultima rata della tariffa arrivata a novembre nelle case dei cittadini di Latina – e parla di un aumento non solo insostenibile “ma soprattutto iniquo. Iniquo perché ai contribuenti onesti è stato accollato l’onere di pagare anche per i troppi evasori“. Un lungo post al quale replica, sia pure non direttamente, a distanza di qualche giorno il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Latina Mario Faticoni, in un’intervista rilasciata al quotidiano Latina Oggi.

Coletta ricorda che “con l’avvio del porta a porta abbiamo portato alla luce 3.300 utenze fantasma: un lavoro che ha contribuito in un solo anno a recuperare milioni di incassi, passando da 16 milioni del 2021 ai 30 nel 2022″ e dice che “bisogna continuare nella mappatura degli evasori invece di iscrivere ben 7 milioni di euro fra i crediti di dubbia esigibilità (ovvero somme che il Comune pensa di non riuscire a incassare)” perché è ingiusto che “per far funzionare il servizio si aumenta la Tari per chi i tributi li paga“. Il sistema è quello già utilizzato da Acqualatina.

L’ex primo cittadino, che dopo il fallimento della Latina Ambiente, aveva voluto la costituzione di Abc come Azienda dei Beni Comuni per restituire al Comune la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti prima affidata a privati, dice che “qualcosa non torna”. “Il 9 novembre alla Fiera di Rimini al convegno internazionale Ecomondo, punto di riferimento in Europa per le tematiche dell’economia circolare e della green economy, Latina ed ABC vengono citate come modello in un evento a loro dedicato dal titolo “La raccolta differenziata a Latina: Ricerca ed Innovazione per una gestione sostenibile delle risorse. Il rapporto con l’Università La Sapienza e con l’Università di Trento e le varie sperimentazioni che vengono presentate come esempio di buona pratica. La bandiera Blu ottenuta grazie all’incremento della raccolta differenziata al 54%”.

In un altro convegno tenutosi presso il Polo Pontino della Sapienza per la presentazione del progetto “Un sorriso per l’ambiente” realizzato dall’Università di Trento in collaborazione con ABC – aggiunge Coletta – “il Direttore Generale Ing. Ascoli ha presentato dati oggettivi che attestano la progressiva riduzione della produzione dei rifiuti ed il progressivo incremento della qualità dei rifiuti differenziati che ci consente di avere maggiori ricavi“; inoltre sempre “il Dg Ascoli – conclude Coletta – ha anticipato i dati di un importante sondaggio commissionato da ABC a You trend. Dati molto positivi sul gradimento del porta a porta da parte dei cittadini che sono completamente opposti al racconto che viene fatto dall’Amministrazione. Sono dati oggettivi e non opinioni”.

LA MOZIONE – Nella giornata di domenica anche il PD Latina ha tenuto una nuova iniziativa pubblica dalle 9:30 alle 13 in corso della Repubblica con il un gazebo allestito “per illustrare le cause dell’aumento e presentare le proposte correttive avanzate dal gruppo consiliare”.