Truffa a un automobilista di Latina, denunciato un 47enne

LATINA – Ha indotto un ignaro automobilista a versare sulla sua carta prepagata un bonifico di 900 euro, facendogli credere che sarebbe bastato per rinnovare la polizza assicurativa in scadenza. In realtà non aveva stipulato alcun contratto e si era impossessato della somma. Un 47enne ha messo a segno una truffa ai danni di un uomo del capoluogo ma è stato individuato e denunciato per il reato di truffa dai carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino.