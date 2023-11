Furti nelle abitazioni, il prefetto riunisce i sindaci di Cisterna, Sermoneta, Cori e Rocca Massima: “Indagini in fase avanzata”

LATINA – E’ allarme furti nelle abitazioni a Cisterna, Sermoneta, Cori e Rocca Massima dopo i molti casi registrati soprattutto nelle ultime due settimane e i sindaci ieri pomeriggio sono stati ricevuti dal Prefetto della Provincia di Latina, Maurizio Falco che ha riunito il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica.

Da quanto emerso al tavolo le indagini sono in fase avanzata e i commissariati di zona e le caserme locali stanno mettendo in campo fondamentali servizi preventivi di questi reati.

«Il Prefetto della Provincia di Latina Maurizio Falco ha riunito questo pomeriggio il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – hanno dichiarato il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini, la Sindaca di Sermoneta Giuseppina Giovannoli, il Sindaco di Cori Mauro De Lillis e il Sindaco di Rocca Massima Mario Lucarelli – alla presenza del Questore di Latina Raffaele Gargiulo, del Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Christian Angelillo e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Giovanni Marchetti. Questo incontro è la prosecuzione naturale di una serie di colloqui che noi sindaci abbiamo avuto all’indomani dei recenti episodi avvenuti nei nostri territori e di una fitta interlocuzione con il Prefetto della Provincia di Latina, sempre vicino in modo fattivo alle nostre comunità. Grazie al Suo intervento, in questi giorni, i nostri territori sono stati oggetto di una particolare attenzione da parte delle Forze dell’Ordine.

Non appena è stata trovata una data utile per tutti, il Prefetto si è mostrato pienamente disponibile nel riceverci subito – dichiarano ancora i primi cittadini – . C’è stata concretezza di intenti innanzitutto sulle politiche di prevenzione che devono continuare ad essere intraprese, e anche chiarezza sulle azioni che sono già in itinere per assicurare i responsabili dei furti alla giustizia.

Il Prefetto della Provincia di Latina ha confermato – hanno concluso i Sindaci ringraziando le forze dell’ordine per l’impegno – la sua disponibilità in qualsiasi altro momento fosse necessario un aggiornamento a breve termine del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per proteggere i cittadini delle nostre comunità».