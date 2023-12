Al Mug di Latina un focus sulla rivista Partecipazione

LATINA – Oggi pomeriggio al Mug di Via Oberdan ( alle 17) si terrà un focus su Partecipazione, giornale nato a Latina nel 1973 all’interno dell’Oratorio San Marco inizialmente con la testata di Speciale Centro Giovanile e poi evolutosi.

Massimo Carturan, Vincenzo De Angelis e Patrizio Porcelli racconteranno la storia e l’esperienza del giornale nato come “spazio di una sperimentazione giornalistica di base, rivolto ai ragazzi”, che cambiò sede 12 volte e che è stato, nonostante alcune interruzioni nella pubblicazione, anche punto di riferimento per molti movimenti e associazioni i cui articoli furono ospitati. Nel corso dell’incontro saranno ripercorsi “Vent’anni di politica, cultura e controinformazione a Latina”, fino al 1994 anno in cui chiuse definitivamente.

Modera Rosalia Carturan, introduce Luigi Ulgiati. L’organizzazione dell’appuntamento è a cura degli ex redattori.